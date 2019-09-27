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28 вересня • оновлено в 18:44
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Скандал з імпічментом Трампа через Зеленського: справа дійшла до суду

6.3т Читати матеріал російською

Державного секретаря США Майка Помпео викликали в суд із вимогою надати документи про взаємодію президента Дональда Трампа з лідером України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Politico. Ініціатором виступив комітет Палати представників з іноземних справ.

Відзначається, що в рамках розслідування імпічменту Трампа Помпео поставили вимогу показати документи до 4 жовтня. Виступити в суді він повинен у період з 2 по 10 жовтня.

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Помпео викликали в суд через Трампа і Зеленського

Помпео викликали в суд через Трампа і Зеленського

"Документи, які запросили в суд, повинні бути частиною запиту про імпічмент і поширюватися серед комітетів. Ваша відмова або відмова виконати виклик до суду є доказом перешкоди запиту Палати представників про імпічмент", – ідеться в листі до держсекретаря.

Відзначається також, що комітет має намір приєднати до розслідування показання п'яти чиновників Держдепартаменту, включно з спецпредставником із питань України Курта Волкера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту в американців.

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Особи
Майк Помпео Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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Александрович Валера
Александрович Валера
Путин выручит обоих. Пусть наберут тлф
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Александрович Валера
Александрович Валера
Бог - в помощь !, все наши протеже
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Александрович Валера, Трамп всё-таки наш ?
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