Скандал з Facebook: ЄС приготував "жорсткі заходи"

Єврокомісія прийме "жорсткі заходи" щодо соціальної мережі Facebook, яка виявилася замішана в скандалі з особистими даними користувачів.

Таку заяву зробила єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова, передає DW.

"Зловживання даними 50 мільйонів користувачів Facebook абсолютно неприйнятне", - заявила вона.

Юрова зажадала від керівництва Facebook офіційної заяви щодо ситуації: Я вимагаю від Facebook подальших пояснень, наприклад, у якій мірі виявилися зачеплені європейські користувачі ".

"Цей скандал повинен стати сигналом для всіх нас. Те, як ми поводимося з особистими даними, може мати масштабні наслідки", - заявила вона.

Як повідомляв "Обозреватель", у США і Європі набирає обертів скандал навколо британської компанії Cambridge Analytica , яка підозрюється у використанні персональних даних із соціальних мереж, зокрема, Facebook для впливу на мільйони користувачів по всьому світу.

Так, на даний момент компанію підозрюють у причетності до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у 2016 році, а також втручанні в референдум про вихід Великобританії з Європейського Союзу.

Тим часом українців попередили про загрозу, що насувається, яка виникає через глобальне втручання інтернету в особисте життя кожної людини. Зокрема, мова йде про вплив Google і Facebook.