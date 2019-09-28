Головна Новини
29 вересня • оновлено в 14:09
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Скандал навколо Трампа і Зеленського: в США назвали імена всіх фігурантів

9.5т Читати матеріал російською

У скандалі навколо телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом фігурує близько 20 осіб з двох сторін.

Про це повідомив американський телеканал CNN у суботу, 28 вересня, зазначивши, що ситуація з імпічментом в Штатах розвивається вкрай активно.

Серед осіб, замішаних у скандалі, фігурує не тільки анонімний американський розвідник, а й адвокат Трампа Рудольф Джуліані та головний прокурор Вільям Барр - останні двоє нібито повинні були займатися процесом розслідування "справи Байдена" в Україні.

Також називаються прізвища Держсекретаря Майка Помпео і віце-президента США Майка Пенса, які активно беруть участь у зовнішній політиці держави. При цьому Пенс недавно зустрічався із Зеленським у Польщі.

Новини
Зеленський "поховає" Трампа? Скандал з імпічментом в США отримав різкий стрибок

Повідомляється, що до скандалу причетний в.о. директора Національної розвідки США Джозеф Магуайр, що давав недавно свідчення в Конгресі. Відзначається роль спікера Палати представників Ненсі Пелосі і голови Розвідувального комітету Адама Шиффа, які формулюють обвинувачення Трампу.

З боку Трампа називаються ще прізвища його радника Пета Чиполлоне, який з юристами намагався приховати стенограму розмови із Зеленським. Згадується і ім'я головного члена Розвідувального комітету Девіда Нуньеса - він також захищає інтереси президента.

Також в списку опинилися помічник Зеленського Андрій Єрмак, екс-спецпредставник Держдепу Курт Волкер, радника Держдепу Ульріх Брехбул, посол США при ЄС Горлон Сондленд, екс-посол США в Україні Марі Йованович, генеральний інспектор розвідки США Майкл Аткінсон, колишні генпрокурори України Юрій Луценко та Віктор Шокін і інші чиновники, близькі до Трампа.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

прес-служба ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
3
4
Смішно
33
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
мы сскинем зеленое ... через 4 года и начнем войну за Крым и донбас -правда украины
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
"паны дерутся, а у холопов чубы трещат" Братья украинцы при любом развитии этого события вы будете выступать в позиции пассивных педирастов ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Головне, що самого Байдена немає...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel