Скандал навколо Трампа і Зеленського: в США назвали імена всіх фігурантів

У скандалі навколо телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом фігурує близько 20 осіб з двох сторін.

Про це повідомив американський телеканал CNN у суботу, 28 вересня, зазначивши, що ситуація з імпічментом в Штатах розвивається вкрай активно.

Серед осіб, замішаних у скандалі, фігурує не тільки анонімний американський розвідник, а й адвокат Трампа Рудольф Джуліані та головний прокурор Вільям Барр - останні двоє нібито повинні були займатися процесом розслідування "справи Байдена" в Україні.

Також називаються прізвища Держсекретаря Майка Помпео і віце-президента США Майка Пенса, які активно беруть участь у зовнішній політиці держави. При цьому Пенс недавно зустрічався із Зеленським у Польщі.

Повідомляється, що до скандалу причетний в.о. директора Національної розвідки США Джозеф Магуайр, що давав недавно свідчення в Конгресі. Відзначається роль спікера Палати представників Ненсі Пелосі і голови Розвідувального комітету Адама Шиффа, які формулюють обвинувачення Трампу.

З боку Трампа називаються ще прізвища його радника Пета Чиполлоне, який з юристами намагався приховати стенограму розмови із Зеленським. Згадується і ім'я головного члена Розвідувального комітету Девіда Нуньеса - він також захищає інтереси президента.

Також в списку опинилися помічник Зеленського Андрій Єрмак, екс-спецпредставник Держдепу Курт Волкер, радника Держдепу Ульріх Брехбул, посол США при ЄС Горлон Сондленд, екс-посол США в Україні Марі Йованович, генеральний інспектор розвідки США Майкл Аткінсон, колишні генпрокурори України Юрій Луценко та Віктор Шокін і інші чиновники, близькі до Трампа.

Зеленський і Трамп прес-служба ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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