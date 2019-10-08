Скандал із Трампом і Зеленським: Луценко відверто розповів, навіщо зустрічався з Джуліані

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко на тлі українсько-американського скандалу розповів про свої зустрічі з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Він розкрив подробиці в інтерв'ю радіо "НВ". Так, перша пропозиція надійшла Луценку через підлеглого в кінці 2017 року й ексглава ГПУ погодився через "національний інтерес".

"Це було, з моєї точки зору, єдиним шляхом спробувати домогтися загального слідства над грошима організованого злочинного угруповання Януковича, величезна частина з яких, за нашими даними, перебуває у США", – поділився Луценко.

Луценко сказав, навіщо зустрічався з Джуліані

Він запевнив, що намагався дізнатися у Джуліані, "в які двері ще стукати", щоб арештувати сім мільярдів доларів, на які урядом Януковича були розміщені українські облігації зовнішньої позики у США.

"Ми розмовляли три дні, десь по дві-три години щодня. В один із днів він питав, що я можу розповісти про ймовірне втручання українських діячів в американські вибори 2016 року. Мені здається, що ці дії очевидні, але вони не підпадають під український Кримінальний кодекс. Джуліані сказав: "Якщо раптом вони підпадають під американський – починайте розслідування, і ми, відповідно до міжнародних норм, надамо вам або відповіді на ваші запити, або навіть можемо створити спільну слідчу групу", – розповів Луценко.

Луценко сказав, навіщо зустрічався з Джуліані ВВС

На другий день візиту до США Джуліані торкнувся справи компанії Burisma, з якою пов'язаний син політичного опонента Трампа Джо Байдена Хантер.

"Нагадаю, що компанія Burisma була власністю колишнього міністра уряду Януковича, який, імовірно, змушував підлеглих видавати ліцензії невстановленим законом способом для власної фірми. Членом правління цієї компанії став спочатку експрезидент Польщі Кваснєвський, а незабаром і син віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Хантер Байден. Щомісяця вони як члени правління отримували досить значні кошти. Загальні виплати синові віцепрезидента Сполучених Штатів склали майже мільйон доларів", – зазначив Луценко.

Колишній генпрокурор запевнив, що в кінці зустрічі сказав Джуліані, що українське законодавство не дозволяє розслідувати можливий конфлікт між американською державою і Байденом. Адвокат Трампа ж у відповідь висловив ідею організувати візит Луценка до майбутнього глави Мін'юсту США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту в американців.

Луценко заявив, що готовий розповісти перед Конгресом США про свої зустрічі з Джуліані.

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