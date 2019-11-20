Ситуація в глухому куті: Путін заговорив про особливий статус Донбасу

Перегляд Мінських угод і закону про особливий статус Донбасу без узгодження з "Л/ДНР" заведеситуацію в глухий кут.

Про це на інвестиційному форумі заявив президент Росії Володимир Путін, зазначивши, що на слуху тези про необхідність перегляду Мінських угод.

"Що ухвалений закон про особливий статус Донбасу має бути замінений якимось іншим... Хочу звернути увагу, що попередній був узгоджений із Донбасом. Жодні інші закони, неузгоджені з "ЛНР" та " ДНР", працювати не будуть – вони тільки заведуть ситуацію в глухий кут... Ну, як ми маємо оцінювати такі заяви? Для мене незрозуміло. Думаю, що і для вас також, якщо це незрозуміло для самого президента (Зеленського – Ред.)", – вважає голова Кремля.

Раніше Путін розповів, що вважає, що український президент Володимир Зеленський хоче змінити ситуацію в Україні на краще. Водночас він із ним не знайомий, а тільки спілкувався телефоном.

Як писав OBOZREVATEL:

ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже наприкінці поточного місяця – 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч в "нормандському форматі" відбудеться в кінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня в Парижі.

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