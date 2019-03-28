Сирія оголосила про потужну атаку Ізраїлю: опубліковано відео

Сирія звинуватила Ізраїль у нанесенні потужного удару по місту Алеппо, яким було повністю вимкнено електроенергію.
Атака нібито сталася в середу близько 23:00 за місцевим часом, повідомляє державне телебачення країни, пише "РИА Новости". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Зокрема, представник ополчення повідомив, що ударам піддалися цивільний аеропорт Алеппо, розташований поруч з поселенням Джібрін і промислова зона Шейх-Наджар.
Скріншот з відео
ППО Сирії, за даними держтелебачення Сирії, збила кілька цілей у районі Шейх-Наджара.
У мережі опублікували відео нібито завданого удару.
BREAKING: Ongoing right now, #Israel and the #US jointly bombing #Syria #Aleppo.- Partisangirl 🇸🇾 (@Partisangirl) 27 березня 2019 р
This is what #Trump signing the #GolanHeights deal meant. pic.twitter.com/dJiNGJ0Oor
Як повідомляв OBOZREVATEL, на півдні Ізраїлю спрацювали сирени тривоги після тривалої перерви в обстрілі з сектора Газа.
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