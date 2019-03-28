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Сирія оголосила про потужну атаку Ізраїлю: опубліковано відео

1.5тЧитати матеріал російською

Сирія звинуватила Ізраїль у нанесенні потужного удару по місту Алеппо, яким було повністю вимкнено електроенергію.

Атака нібито сталася в середу близько 23:00 за місцевим часом, повідомляє державне телебачення країни, пише "РИА Новости". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, представник ополчення повідомив, що ударам піддалися цивільний аеропорт Алеппо, розташований поруч з поселенням Джібрін і промислова зона Шейх-Наджар.

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Сирія оголосила про потужну атаку Ізраїлю: опубліковано відео

Скріншот з відео

ППО Сирії, за даними держтелебачення Сирії, збила кілька цілей у районі Шейх-Наджара.

Сирія оголосила про потужну атаку Ізраїлю: опубліковано відео

У мережі опублікували відео нібито завданого удару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півдні Ізраїлю спрацювали сирени тривоги після тривалої перерви в обстрілі з сектора Газа.

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Сирія
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