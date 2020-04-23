Сінгапур втратив контроль над COVID-19: в країні тисячі нових заражених

У Сінгапурі почався спалах COVID-19. Країна одна з перших запровадила карантинні заходи, але під кінець квітня хвороба почала вирувати і там.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє Business Insider, Сінгапур був однією з перших країн, куди коронавірус дістався після Китаю – першого хворого там зареєстрували 23 січня. Маючи досвід в боротьбі з коронавірусною епідемією (епідемія SARS в 2003 році забрала 33 життя), країна швидко відреагувала і ввела карантинні заходи.

Правда, вони були не дуже жорсткими: закрили кордони, заборонили громадські заходи, але школи і деякі ресторани продовжували працювати. Крім того, держава впровадила додаток, що відстежує потенційних хворих.

У Сінгапурі зафіксовано спалах коронавируса GettyImages

У Сінгапурі зафіксовано спалах коронавируса GettyImages

Ситуація почала різко змінюватися, починаючи з 1 квітня. На той момент в країні було зареєстровано рівно 1000 випадків захворювання, а станом на 23 квітня їх вже 11178 – останні три доби принесли близько 3000 нових заражених.

75% нових інфікованих – трудові мігранти, які проживають в переповнених гуртожитках. За їхніми словами, там порушуються санітарні норми і немає ніяких засобів захисту.

"Сінгапур поводиться зі своїми іноземними працівниками так, ніби це країна третього світу. Уряд дозволяє роботодавцям перевозити мігрантів на судах без місць. А після їх селять в гуртожитку, де вони сидять по 12 чоловік у кімнаті, ніби сардини", – розповів екс-дипломат з Сінгапуру Томмі Ко.

З 5 квітня всі гуртожитки з мігрантами помістили на карантин – людям заборонили залишати номера, а вийти можна тільки в душ.

У Сінгапурі зафіксовано спалах коронавируса Reuters

У Сінгапурі зафіксовано спалах коронавируса Reuters

У Сінгапурі зафіксовано спалах коронавируса Reuters

В результаті стрибка поширення COVID-19, 3 квітня уряд Сінгапуру посилив карантин, все-таки закривши школи і ресторани. А 21 квітня стало відомо про продовження карантину до 1 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в гуртожитку міста Вишневе Київської області, де стався спалах коронавірусу COVID-19, станом на ранок 23 квітня підтвердили 78 випадків цього захворювання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!