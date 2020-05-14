"Син партизана": посол Словаччини позбувся посади після параду Лукашенка на 9 травня

Посол Словаччини в Білорусі Йозеф Мігаш подав у відставку після того, як відвідав парад на 9 травня в Мінську.

У МЗС Словаччини повідомили, що дипломат порушив принципи комунікації, не розповівши про свою участь у параді, передає Dennik.

"Посол Мігаш попросив звільнити його з посади. Він порушив основні принципи зв'язку зі штаб-квартирою, не проконсультувавшись про свою участь у святкуванні річниці закінчення Другої світової війни в Мінську, незважаючи на координацію місцевої делегації ЄС", – ідеться в повідомленні.

Посол Словаччини в Білорусі пішов у відставку через участь у параді 9 травня в Мінську

При цьому Мігаш вказав, його участь у параді була принциповою позицією: "Я син партизана й антифашиста".

Всього на параді в Мінську були два посли з країн ЄС – Угорщини та Словаччини. Решта дипломатів не прийняли запрошення прийти на парад до президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко провів парад у розпал пандемії, в країні додалася майже тисяча хворих на коронавірус.

При цьому Лукашенко заявив, що після параду в Мінську вдвічі знизилося захворювання пневмонією.

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