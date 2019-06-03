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Сигнал для України? У Польщі раптово заговорили про зближення з Росією

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Уряд Польщі під завершення своєї чотирирічної каденції хоче поліпшити відносини з Росією.

Як пише місцеве видання Rzeczpospolita, держава вже зробило крок назустріч, проголосувавши, як і більшість країн Заходу, за повернення Росії прав як учасниці в Раді Європи.

Експерти побоюються, що жест може бути зловісним і що Польща більше не союзник України в дипломатичній битві проти агресії РФ на Донбасі.

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Однак видання наполягає, що Польща не має наміру "кидати" Україну і намагається налагодити діалог з Москвою для повернення уламків президентського літака Леха Качинського та інших моментів.

"Ситуація в Україні зараз трохи змінилася в порівнянні з останніми 5 роками. І команда нового президента Володимира Зеленського сама міркує про переговори з Росією. Якщо все закінчиться провалом і посиленням агресії, то боязкі спроби контакту з Москвою можна зупинити", - пише видання.

Ілюстрація

Ілюстрація

finclub.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалила резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій відносно делегацій і посприяти поверненню Росії.

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Польща
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