Сигнал агресору: в НАТО пояснили найбільші навчання із кінця "холодної війни"

Навчання Trident Juncture 2018, які починаються 25 жовтня у Норвегії, є реакцією НАТО на погіршення ситуації у сфері європейської безпеки, а також надсилають дуже чіткий сигнал потенційному агресору.

"НАТО не шукає конфронтації, але готове захистити всіх наших союзників від будь-яких загроз", — сказав у Брюсселі під час прес-конференції генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що протягом декількох останніх років європейська безпека була значною мірою підірвана. НАТО відповіло на виклик найбільшою адаптацією до вимог колективної оборони з часів "холодної війни".

"Сценарій навчань — вигаданий, але висновки ми винесемо справжні. Навчання випробують нашу готовність до відновлення суверенітету нашого союзника, у цьому випадку — Норвегії, після умовної збройної агресії", — додав Столтенберг.

Йенс Столтенберг Укрінформ

Він повідомив також, що начання, які пройдуть на території Норвегії, дозволять випробувати елементи посилення військ і перекидання військового обладнання із Північної Америки і по всій Європі. У навчаннях візьмуть участь сертифіковані Сили реагування НАТО — майже 50 тисяч солдатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, морські навчання НАТО, які готуються біля берегів Норвегії, і в яких також візьме участь Україна, вже викликали у сусідній Росії обурення.