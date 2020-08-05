Швеція вистояла проти COVID-19 без карантину: у чому секрет країни і чи варто Україні повторити досвід

Швеція – одна з небагатьох країн Європейського Союзу і навіть всього світу, яка не запровадила жорсткий карантин через пандемію коронавируса. У країні продовжувало все працювати, не виснажуючи економіку.

З 10 мільйонного населення там захворіло понад 80 тисяч жителів, близько 6 тисяч осіб померли. За останній тиждень – тисяча інфікованих і тільки 14 смертей.

У чому секрет Швеції і як самі місцеві живуть без тотальних заборон – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Швеція стала світовим "ізгоєм"

У березні-квітні, коли весь світ закрився на карантин, а кількість смертей в найбільш постраждалих Італії, Франції, Великобританії та Німеччини било всі рекорди, Швеція від таких жорстких заходів відмовилася. В країні були відкриті школи і дитячі сади, а люди ходили в ресторани, спортзали, розважальні центри і кінотеатри. Закрилися тільки університети і вечірні школи для дорослих.

На вулицях і в приміщеннях маски не носили. Відмовившись від повного локдауна, в Міністерстві охорони здоров'я рекомендувала громадянам уникати непотрібних контактів і подорожей і залишатися вдома в разі появи симптомів хвороби.

По суті, це були поради головного епідеміолога країни Андерса Тегнелла, який вирішив піти наперекір загальносвітовим принципам боротьби з коронавірусів. Він вважав, що шведам краще перехворіти, живучи звичайним життям, ніж зробити це, сидячи на карантині, і не виснажувати економіку.

Медицина працювала в першу чергу з групами ризику – літніми людьми, вагітними жінками, діабетиками. Однак незважаючи на це, половина всіх жертв пандемії в Швеції проживали саме в спеціалізованих установах для літніх людей. Пізніше влада відкрито визнала, що не впоралася із захистом уразливого населення.

Рівень смертності від коронавируса в Швеції

Дистанції дотримуються по життю

Як розповів OBOZREVATEL українець, який живе в Стокгольмі, Максим Куниця, ситуація з вірусом зараз стабілізувалася, кількість смертей, в порівнянні з весною, значно зменшилася, а за попереднім записом можна зробити безкоштовний тест на наявність імунітету.

"У Швеції період відпусток, влітку тут беруть по кілька тижнів, тому багато компаній закриті. Але люди в основному подорожують по країні, за кордон мало хто виїхав. Відпочивають в своїх будинках, у води, їдуть на західне узбережжя. Також в цьому році в тренді плавати на човнах або їздити на пересувних сімейних будинках ", – зазначив він.

Однак, за словами чоловіка, в країні побоюються осені, коли люди масово повернуться до ділової активності. На цей випадок Міністерство охорони здоров'я видало рекомендації працювати дистанційно всім, у кого є можливість. Ті, кому все ж потрібно їхати на роботу, повинні дотримуватися безпечних умов. А ось масок в Швеції не носять ні в транспорті, ні в приміщеннях, ні тим більше на вулицях досі.

"Тут про це постійно дискутують. Аргументи від експертів міністерства такі: у людини в масці помилкове відчуття безпеки і в разі інфікування він може заражати інших через недотримання соціальної дистанції. Крім того, в масці люди набагато частіше стосуються свого обличчя руками, чим збільшують ризик зараження. Я б сказав, що в Швеції дотримуються іншої правила – це соціальна дистанція. Можуть навіть зробити зауваження, якщо хто її ігнорує. Багато супермаркетів почали відкриватися на годину раніше, з 7 ранку і цей час для людей старшого віку, щоб вони могли безпечно зробити покупки ", – уточнив Куниця.

Восени Швеція також готується відкрити школи і університети, правда, зі змінами, які повинні запобігти поширенню інфекції. Зокрема, деякі навчальні заклади або курси розглядають варіант – один-два дні на тиждень. Або один-два уроки можуть проводити в навчальному закладі, інші – дистанційно.

Ще одна українка Олена, яка теж живе в Скандинавії, додала OBOZREVATEL, що по суті, Швеція живе так само, як і до карантину, зміни мінімальні. Наприклад, в магазинах всюди розмітки для соціальної дистанції, яких всі дотримуються, дезінфектори. У спортзалі тренажери працюють через один.

"Маски носять дуже мало людей. Шведи вважають, що від неї більше шкоди, ніж користі, тому що ніхто не буде міняти її кожні дві години, як це потрібно. А так народ тусить як і раніше, якщо погода не підводить. У теплі дні пляжі забиті, все гуляють, ходять в магазини – в цьому сенсі точно немає ніякої різниці між до і після. Але шведи самі по собі завжди тримають дистанцію. Збір на шашлики в 50 чоловік – це не про них. на пікнік або на гриль йде 5 -7людина. За гостям вони теж не ходоки ", – зазначила вона.

Що про кейсі Швеції говорять епідеміологи

В цілому статистика захворюваності в скандинавських країнах досить невисока порівняно із Західною Європою. Зокрема, в Данії тільки 13 тисяч 800 інфікованих і 615 смертей, в Норвегії – 9 тисяч 268 і 255 смертей. Однак вони пересиділи 3-місячний карантин і в порівнянні з тією ж самою Швецією мають в рази меншу статистику за рівнем інфікування і смертності.

Українські інфекціоністи та епідеміологи постійно підкреслюють, що такі цифри в Скандинавії завдяки їх менталітету – люди там завжди тримають дистанцію не тільки зі знайомими, але навіть з рідними.

Колишній санітарний лікар України Святослав Протас підкреслив OBOZREVATEL, що у Швеції зараз набагато вище рівень популяційного імунітету, звідси можливість пройти епідемію плавно і рівномірно.

"При відсутності специфічної профілактики і лікування шансів захиститися від коронавируса немає. Щоб був колективний імунітет, має перехворіти від третини до двох третин населення. Тільки тоді темпи поширення інфекції сповільняться", – переконаний він.

За словами фахівця, шведи уникли перезагруженності медицини, так як добре організовані і мають гідну профілактичну базу.

Однак в світових ЗМІ методика Швеції більше натикається на критику, ніж на зразок для наслідування. Головного епідеміолога майже звинувачують в тому, що він проводить небезпечний експеримент на людях. Мовляв, карантин дозволив би зберегти життя більшої кількості людей, адже 5 тисяч 743 смерті для десятимільйонна країни – не малі цифри.