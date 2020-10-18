Швеція після відмови від локдауну пішла на посилення карантину

Швеція, яка відмовилася від глобального локдауну на початку пандемії і покладалася на соціальне дистанціювання, вирішила ввести локальні карантинні заходи через зростання захворюваності на COVID-19.

Як пише Daily Mail, ці заходи знаменують новий підхід шведської влади до боротьби з коронавірусом. На думку експертів, локальні обмеження повинні допомогти країні уповільнити поширення нової інфекції.

"Це більше схоже на ізоляцію, але на місцеву ізоляцію", – зазначив глава відділу інфекційних захворювань в Упсалі Йохан Нойд.

Так, від початку вересня кількість випадків коронавірусу в Швеції поступово зростає. Журналісти написали, що це "розбиває надії" країни на колективний імунітет, який повинен був виробитися завдяки відмові від карантину.

У п'ятницю Європейський центр профілактики та контролю захворювань повідомив, що в середньому за сім днів у країні на мільйон осіб припадає 65 випадків інфікування на добу. Для порівняння: в сусідніх Данії, Фінляндії та Норвегії цей показник дорівнює 71, 40 і 25 відповідно.

Очікується, що нові правила наберуть чинності в понеділок. Регіональні органи охорони здоров'я просять громадян уникати громадських місць, таких як торгові центри, музеї, бібліотеки, басейни, концерти, тренажерні зали.

Жителям також рекомендується уникати громадського транспорту, відвідування літніх людей або людей із груп ризику. Правила будуть запропоновані в якості керівництва, а не вимог, і країна продовжить уникати штрафів.

Заступник провідного епідеміолога Швеції Андерс Валленстен сказав, що у країни є "певний імунітет". Так, на відміну від більшості країн, Швеція не була ізольована, коли пандемія поширилася по Європі навесні.

Замість цього упор робився на особисту відповідальність: більшість барів, шкіл, ресторанів і салонів залишалися відкритими, в той час як інша частина Європи закрилася.

Валленстен вважає, що в результаті число випадків захворювання в Швеції не росте так різко, як у Великобританії, Іспанії і Франції, тому що "шар імунітету" не дозволяє людям заразитися.

Він додав, що шведи, до того ж, не втомилися від обмежень. Експерт при цьому підкреслив, що не думає, що будь-яка країна була захищена від другої хвилі пандемії.

"Поки йде розслідування того, наскільки люди дотримуються наших рекомендацій і довіряють владі", – розповів Валленстен.

"Ведуться дискусії про те, чи прагне Швеція до деякої захисту за допомогою колективного імунітету. Це ніколи не було частиною нашої політики. Від початку ми намагалися зробити так, щоб наші лікарні могли впоратися з ситуацією і щоб ми захищали наших літніх і вразливих. Це була головна мета", – продовжив він.

Заступник провідного епідеміолога підкреслив, що насправді ніхто не знає, скільки відсотків населення з антитілами потрібно для колективного імунітету і як довго цей імунітет зберігається. "Так що це була б не дуже розумна мета", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, незважаючи на те, що Швеція не ввела режим самоізоляції, а її торгові центри і ринки залишалися відкриті на початку пандемії коронавірусу, економіка країни все ж постраждала.