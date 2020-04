Шварценеґґер пожертвував $1 млн для лікарів у США: відео

Американський кіноактор, продюсер і політик Арнольд Шварценеґґер пожертвував $1 млн на маски та захисне спорядження для медичних працівників у Лос-Анджелесі (США), де зараз активно поширюється коронавірус COVID-19.

Відповідний ролик із актором з'явився 1 квітня на сторінці ATTN у Twitter. На ньому Шварценеґґер розповідав про кошти та перевіряв маски, які вже надійшли до однієї з лікарень (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за його словами, близько тижня тому було пожертвувано $1 млн на маски та захисне спорядження для медсестер та лікарів медзакладів Лос-Анджелеса, а тепер засоби надійшли за місцем призначення.

Актор відкрив одну із коробок та дістав маски. Він відзначив, що ці засоби можуть врятувати життя та здоров'я медиків.

Arnold Schwarzenegger ( @schwarzenegger ) just donated $1,000,000 in masks and protective gear to hospital workers. pic.twitter.com/fSlOYWLYM8