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2 квітня • оновлено в 00:39
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Шварценеґґер пожертвував $1 млн для лікарів у США: відео

1.3т
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Американський кіноактор, продюсер і політик Арнольд Шварценеґґер пожертвував $1 млн на маски та захисне спорядження для медичних працівників у Лос-Анджелесі (США), де зараз активно поширюється коронавірус COVID-19.

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Відповідний ролик із актором з'явився 1 квітня на сторінці ATTN у Twitter. На ньому Шварценеґґер розповідав про кошти та перевіряв маски, які вже надійшли до однієї з лікарень (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за його словами, близько тижня тому було пожертвувано $1 млн на маски та захисне спорядження для медсестер та лікарів медзакладів Лос-Анджелеса, а тепер засоби надійшли за місцем призначення.

Шварценеґґер пожертвував $1 млн для лікарів у США. Ілюстрація

Шварценеґґер пожертвував $1 млн для лікарів у США. Ілюстрація

Актор відкрив одну із коробок та дістав маски. Він відзначив, що ці засоби можуть врятувати життя та здоров'я медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шварценеґґер на своєму прикладі продемонстрував, як треба боротися з епідемією коронавiрусу.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Особа
Арнольд Шварцнегер
Місце
США
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Livesey David
Livesey David
А Пеця сколько пожертвовал, пару просроченных конфет рошен?
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Респект терминатору. Шо там наши олигархи, 100 масок купили? Где Ахметов гон.дон
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
ждем шаг от клычка
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