Шукають наступника? У пресу просочилися нові дані про стан Кім Чен Ина

У Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина після невдалої операції на серці, заявивши, що вони не мають під собою ніяких підстав.

Про це сказав керівник Корейської асоціації дружби, дипломат Алехандро Као де Бенос, передає Bloomberg. Водночас північнокорейське телебачення продовжує транслювати тільки старі ролики зі "зниклим" лідером (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Інформація про важкий стан здоров'я нашого маршала Кім Чен Ина є помилковою і шкідливою", – підкреслив дипломат.

Кім Чен Ин eadaily.com

Відомо, що востаннє Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня, коли головував на засіданні політбюро правлячої Трудової партії КНДР.

Багато експертів стверджують, що інформацію про його смерть можуть приховувати, поки не буде ухвалено рішення про наступника.

Водночас у мережі вже звернули увагу на те, що зараз телебачення КНДР транслює тільки старі відеозаписи з лідером країни, намагаючись спростувати чутки про його смерть.

Наприклад, одне з показаних в ефірі північнокорейського ТБ відео було зроблено ще під час його зустрічі з Дональдом Трампом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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