Шторм Янос накрив Грецію: є жертви. Фото і відео

У п'ятницю, 18 вересня, по західній Греції вдарив рідкісний ураганоподобний шторм Янос.

Як повідомляє Kathimerini, потужні вітри швидкістю до 117 кілометрів на годину зафіксували на Пелопоннесі і в Фессалії, також вони рухаються до Афін і до острову Крит (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Є інформація про затоплені вулиці, обриви ліній електропередачі і транспортні збої на західногрецьких островах. Ріками, що вийшли з берегів, пошкоджено низку будівель.

Жителі Іонічних островів повідомляли, що "дерева валяться просто всюди".

За інформацією оператора залізничного сполучення Trainose, зливи перервали залізничне сполучення між північною і південною Грецією.

Жертвами негоди стали жінка, знайдена мертвою в своєму будинку в місті Фарсала, і 63-річний фермер, знесений потоком води в місті Кардіца.

Також вважається зниклою безвісти жінка, яка їхала в своїй машині.

Шторм Янос вважається "середземноморським ураганом" – феноменом, який вперше був зафіксований у 1995 році.

#Ianos is looking pretty impressive this morning as convection continues to wrap around its center. This is certainly one of the more convincing cases for a tropical cyclone in the Meditteranean that we've seen in a while! #medicane pic.twitter.com/DSXfj2hzrm