Шпигунів Росії зловили біля Аляски: кадри перехоплення літаків

У мережі з'явилося відео перехоплення американськими і канадськими винищувачами у вівторок, 10 березня російських розвідувальних літаків Ту-142 в небі поблизу Аляски.

Ролик опублікували на сторінці Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (НОРАД) у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Літаки F-22s, CF-18s за підтримки KC-135 Stratotanker і E-3 Sentry перехопили два російських морських розвідувальних літаки Ту-142, які увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски", – сказано в пресрелізі.

Відзначається, що російські розвідники кружляли поблизу Аляски близько чотирьох годин.

"Бойові літаки НОРАД супроводжували Ту-142 в протягом всієї тривалості їх перебування в зоні ідентифікації. Російські літаки залишалися в міжнародному авіаційному просторі над морем Бофорта, наблизившись до узбережжя Аляски на 50 морських миль. Вони не порушили американський або канадський суверенний авіаційний простір", – додали в НОРАД.

Video of Russian Tu-142s intercept by NORAD F-22s and CF-18s received from @PacificSubs @COMSUBLANT ICEX 20 Camp Sea Dragon - located on the Arctic Ice off the Alaskan coastline . #WeHaveTheWatch @usairforce @RCAF_ARC @USNorthernCmd



Video link: https://t.co/zQUCVQC6kd