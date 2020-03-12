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12 березня • оновлено в 08:23
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Шпигунів Росії зловили біля Аляски: кадри перехоплення літаків

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У мережі з'явилося відео перехоплення американськими і канадськими винищувачами у вівторок, 10 березня російських розвідувальних літаків Ту-142 в небі поблизу Аляски.

Ролик опублікували на сторінці Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (НОРАД) у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Літаки F-22s, CF-18s за підтримки KC-135 Stratotanker і E-3 Sentry перехопили два російських морських розвідувальних літаки Ту-142, які увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски", – сказано в пресрелізі.

Біля Аляски перехопили російських розвідників

Біля Аляски перехопили російських розвідників

Twitter NORAD

Відзначається, що російські розвідники кружляли поблизу Аляски близько чотирьох годин.

"Бойові літаки НОРАД супроводжували Ту-142 в протягом всієї тривалості їх перебування в зоні ідентифікації. Російські літаки залишалися в міжнародному авіаційному просторі над морем Бофорта, наблизившись до узбережжя Аляски на 50 морських миль. Вони не порушили американський або канадський суверенний авіаційний простір", – додали в НОРАД.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський військовий літак влаштував провокацію в США: відхилився від узгодженого маршруту і пролетів над Чикаго.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
И шо?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Если самолеты хозяев хoхлов летают вблизи Крыма - то это разведчики, а если российские у берегов штатов то шпионы) Убогость так и прет)
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