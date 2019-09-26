"Схоже на Придністров'я": у Путіна проговорилися про цинічні плани на Донбас

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія бачить для Донбасу майбутнє, схоже з розвитком Придністров'я.

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю "Комерсанту". "Відновлення контролю України над усім цим регіоном за всієї поваги до його особливого статусу. Це дуже схоже на Придністров'я, між іншим", – так описав міністр Путіна своє бачення вирішення конфлікту.

Водночас Лавров уточнив, що стосовно Придністров'я, на відміну від Донбасу, немає документа, який був би аналогічний Мінським домовленостям.

Сергій Лавров "Інтерфакс"

"Наша позиція не змінилася. Сподівання людей, котрі живуть у тій чи іншій частині Молдови, України, будь-якої іншої країни, котрі відчувають приналежність до якоїсь культури, традицій, успадкованим від предків, і водночас готових жити в єдиній державі, мають бути задоволені", – стверджує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський під час розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим зажадав негайного припинення війни на Донбасі.

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