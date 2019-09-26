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27 вересня • оновлено в 19:32
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"Схоже на Придністров'я": у Путіна проговорилися про цинічні плани на Донбас

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія бачить для Донбасу майбутнє, схоже з розвитком Придністров'я.

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю "Комерсанту". "Відновлення контролю України над усім цим регіоном за всієї поваги до його особливого статусу. Це дуже схоже на Придністров'я, між іншим", – так описав міністр Путіна своє бачення вирішення конфлікту.

Водночас Лавров уточнив, що стосовно Придністров'я, на відміну від Донбасу, немає документа, який був би аналогічний Мінським домовленостям.

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Сергій Лавров

Сергій Лавров

"Інтерфакс"

"Наша позиція не змінилася. Сподівання людей, котрі живуть у тій чи іншій частині Молдови, України, будь-якої іншої країни, котрі відчувають приналежність до якоїсь культури, традицій, успадкованим від предків, і водночас готових жити в єдиній державі, мають бути задоволені", – стверджує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський під час розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим зажадав негайного припинення війни на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Сергій Лавров
Місце
Україна
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bel serg
bel serg
и-го-го.
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Klimenko Sergey
Klimenko Sergey
ну и рожа
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коршун федот
коршун федот
Вот что отличает москаля от человека? А отличает москаля от человека - его непробудная дикость, отсталость и тупость. И всем этим - москаль гордицццца.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Трубицын Александр, Одичалого москаля, как было, бьют дубинкой по голове. А украинцы выбросили своего диктатора и могут избирать власть.
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коршун федот
коршун федот
Трубицын Александр, Бурятоподобный. Иди оленей паси,можешь бояры хлЯбнуть,да на балалайке побрынчать. Ты лапти к очередному параду почистил? Работы у тебя - невпроворот, а ты монголоид на Европейском сайте торчишь! Брысь в не мытую!
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