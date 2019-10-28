'Шах і мат!' В Японії поставили крапку в скандалі з сукнею Зеленської

Посольство Японії в Україні висловило подяку за візит на інтронізацію імператора Нарухіто президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени, а також високо оцінило зовнішній вигляд перших осіб нашої держави, який раніше викликав критику.

Відповідний пост з'явився в понеділок, 28 жовтня, на сторінці дипломатів у Facebook.

"Ми висловлюємо нашу щиру подяку президенту України Володимиру Зеленському та першої леді за те, що вони прийняли запрошення відвідати нашу країну для участі в церемонії інтронізації Його Величності імператора Японії минулого тижня. Участь президентського подружжя в церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах", – сказано в заяві.

В Японії поставили крапку в скандалі з сукнею Зеленської Пресслужба президента України

"Їх одяг також добре гармоніював з благородною атмосферою і справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя і Україну як країну", – підкреслили в посольстві.

Дипломати висловили надію на подальше успішне співробітництво двох країн.

Користувачі оцінили відповідь Японії, написавши в коментарях, що це був "шах і мат" тим, хто накинувся на Зеленську зі звинуваченнями в порушенні дипломатичного протоколу.

Як писав раніше OBOZREVATEL, вбрання Олени Зеленської, в якому вона з'явилася в Японії, викликало чимало суперечок.

У мережі обурилися тим, що дружина українського президента вибрала жовтий колір, який нібито можуть носити тільки представники імператорської династії. Хоча багато хто став на захист Зеленської, пояснивши, що та палітра, яку вона вибрала, не є забороненою

Незабаром дизайнер Зеленської Іван Фролов пояснив свій вибір, спростувавши звинувачення українців.

Марта Госовська, яка працювала перекладачкою на офіційним заходах в Японії, заявила, що Зеленська не порушувала протокол.

Президент Володимир Зеленський також з'явився в несподіваному образі. Він виконав вимоги дрес-коду white tie, який передбачає фрак і штани з шовковими або атласними лампасами, накрохмалену білу сорочку і такого ж кольору жилет, обов'язково застебнутий на всі три ґудзики, білу краватка-метелик і білий нагрудний хустку, лаковані чорні туфлі і чорні шкарпетки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся