Серйозно хвора? Стало відомо, що шепотіла Меркель під час нападу

Під час третього за місяць нападу тремтіння на публіці канцлер Німеччини Ангела Меркель повторювала фразу "Ich schaffe das" – "я впораюся".

Про це в ефірі радіостанції Antenne Bayern заявила фахівець із читання по губах Джудіт Хартер, проаналізувавши відео з політиком (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Так, на відеозаписі, зробленому під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне в Берліні 10 липня, видно, що Меркель стало погано і її почало трясти. На кадрах також помітно, що канцлер щось бурмоче, не дивлячись на фінського колегу.

Ангела Меркель

Відзначимо, пізніше канцлер повідомила журналістам, що її самопочуття в нормі й причин для занепокоєння немає.

При цьому наступного дня (на зустрічі з прем'єром Данії Метте Фредерікса) жінка під час виконання гімну сиділа, а не стояла. ЗМІ повідомляли, що канцлер сама попросила змінити протокол, щоб уникнути нового нападу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 червня Меркель стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Лікар припустила, що судоми, які Меркель зазнала під час зустрічі, могли бути викликані цілим рядом причин: від діабету до зневоднення.

Другий напад у політика стався на зустрічі з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмайером 27 червня.

Однак, як пишуть журналісти, канцлер Німеччини підняла конфіденційність, пов'язану зі здоров'ям перших осіб держави, на зовсім інший рівень, тому про її ймовірну хворобу ніхто не дізнається.

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