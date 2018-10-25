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Серійне розсилання бомб у США: слідом за Обамою і Клінтонами в списку опинився Байден

2.2тЧитати матеріал російською

Невідомі відправили колишньому віце-президенту США Джо Байдену підозрілу посилку.

Відповідну інформацію підтвердила поліція Уілмінгтона штату Делавер, передає CNN. Це сталося після серії дивних відправлень вибухівки провідним американським політикам по всій країні.

"Ми знаємо, що влада вважає, що вони виявили пакет, відправлений колишньому віце-президенту Джо Байдену, жителю штату Делавер", - розповіла журналістка Жаннет Рейес.

Джо Байден

Джо Байден

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Відзначається, що підозрілий пакет для Байдена був перехоплений у поштовому відділенні в Вілмінгтоні. Це був конверт із жовтого паперу. У повідомленні також вказується, що на упаковці наклеєно ті ж поштові марки і вказано зворотну адресу з орфографічними помилками, як і на інших посилках. А об'єкт всередині "мав форму ліхтарика".

Серійне розсилання бомб у США: слідом за Обамою і Клінтонами в списку опинився Байден

Пакет для Джо Байдена

CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня невідомі відправили вибухівку засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу. Самого мільярдера не було вдома, коли сапери отримали повідомлення і знищили пристрій.

24 жовтня з'явилася інформація, що вибухівку відправили Бараку Обамі, Біллу та Хіларі Клінтонам, а також у будівлю Time Warner Center, звідки евакуювали людей. Пізніше в мережі показали пристрій. Також у ЗМІ повідомляли, що бомбу підкинули в Білий дім, проте офіційно цю інформацію спростували.

Як з'ясували журналісти CNN у правоохоронців, пакет у будівлі Time Warner Center був адресований колишньому директору Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джону Бреннану.

Крім того, підозрілі пакети відправили губернатору штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, екс-генпрокурору США Еріку Холдеру і конгресмену Деббі Вассерман-Шульц.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Особа
Джо Байден
Місце
США
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Треба Вальцману тоже себе посылочку организовать,типа тоже крутой и важный,як хозяева нерабов
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