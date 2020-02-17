Не всі діди відвоювали? Сербський пенсіонер зібрався пішки на парад особисто до Путіна

У Сербії 72-річний пенсіонер із міста Ужице Мілован Мілутінович відправився в пішу подорож до Москви.

Він хоче побачити в Росії парад на 9 травня і розраховує зустріти президента Володимира Путіна, передає портал B92.

"Планую проходити 40 кілометрів у день. Маршрут: Ужице-Валево-Белград-Будапешт-Краків-Мінськ-Москва. Я готовий і нічого не боюся, крім морозів.

Спробую на День перемоги над фашизмом 9 травня опинитися в Москві й потиснути руку президенту Володимиру Путіну, якого дуже поважаю", – сказав чоловік.

Мілован Мілутінович Užički Supermen / Facebook

До подорожі він готувався шість місяців. Йому доведеться пройти пішки 2640 кілометрів із рідного міста до Червоної площі.

Мілутінович є володарем чорного поясу з карате (5 дан), призером національних змагань із бодібілдингу, студентом факультету фізичної культури в Нові-Саді, де планує написати наукову працю.

Раніше Мілутінович двічі побив рекорд Гіннеса, коли пішки прийшов на Олімпіаду в Лондоні 2012 року і подолав 2500 кілометрів із Сербії.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії телеведуча голосно розсміялася під час зйомки сюжету про підвищення виплат пенсіонерам.

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