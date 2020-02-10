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10 лютого • оновлено в 18:54
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У Росії ведуча вибухнула сміхом через жебрацькі виплати пільговикам: з'явилося відео

27.4т
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У Росії телеведуча голосно розсміялася під час зйомки сюжету про підвищення виплат пільговим категоріям громадян.

Це трапилося в студії пропагандистської програми "Вести. Камчатский край" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, напад істеричного сміху в жінки викликав текст для начитки про виділення 1,5 тис. рублів від уряду Російської Федерації для пільговиків на соціальні потреби.

Ведуча розсміялася через новину про пільги

Ведуча розсміялася через новину про пільги

Скриншот відео

"Майже 900 рублів пільговик може витратити на необхідні медикаменти, 137 рублів може направити на придбання путівки в санаторій для профілактики основних захворювань, а що залишилися – на безкоштовний проїзд на міжнародному транспорті до місця лікування й назад", – йшлося в сюжеті.

Найбільше в цьому фрагменті тексту ведучу збентежив той факт, що на міжнародний проїзд із виділеної суми призначено менш ніж 500 рублів.

"Ви чули, я намагалася! Добре, що я не в прямому ефірі", – розреготалася журналістка, не стримуючи емоцій приблизно хвилину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча новин на одному з проросійських каналів розсміялася через власний фейк. Вона розповідала про те, що українські військовослужбовці нібито слухають сепаратистське радіо.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сокол Николай
Сокол Николай
"Чему смеетесь? Над собою смеетесь!" Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор".
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Yn Kim
Yn Kim
в России все, смеются учитывая то что все бабушки и дедушки держат целые состояния не на счетах, а под подушкой и при этом клянчат льготы
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Конечно смешно, а еще смешнее, что у нас даже этих копеек не выделяют. Давайте поржем вместе.
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