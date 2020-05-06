Гряде політична криза? У Польщі через пандемію зірвалися президентські вибори

Сенат Польщі відхилив законопроєкт, який у зв'язку з пандемією передбачав проведення виборів президента 10 травня за допомогою поштового голосування.

Як повідомляє TVN24, голосування, яке спочатку було призначене на 6 травня, пройшло напередодні після цілого дня дебатів. У ньому взяли участь 86 сенаторів, 50 із яких висловилися проти, 35 – за, а один утримався.

Зазначається, що тепер акт повернеться до нижньої палати польського парламенту – відхилення заперечень Сенату там буде потрібна абсолютна більшість голосів. Водночас експерти вже заявляють, що через епідемію коронавірусу вибори будуть перенесені на невизначений термін, у результаті чого країна може зіткнутися з серйозною політичною кризою, адже за Конституцією повноваження чинного глави держави закінчуються в червні.

Попередньо планується, що нижня палата парламенту розгляне документ 7 травня. Однак польське ЗМІ підкреслює, що в Сеймі, який налічує 460 депутатів, правляча партія PiS зараз має 235 голосів, із яких 18 – члени коаліційної угоди, а їхній лідер Ярослав Говін проти виборів.

Також видання додає, що раніше до бойкоту президентських виборів, які повинні відбутися 10 травня, закликав колишній прем'єр-міністр Польщі і експрезидент Європейської ради Дональд Туск, заявляючи, що "ситуація, яку підготував уряд, не матиме нічого спільного з виборами". Тоді як єврокомісар із питань юстиції Дід’є Рейндерс стверджує, мовляв, якщо президентські вибори в Польщі відбудуться за нинішніх умов, вони можуть не відповідати цілій низці міжнародних стандартів.

Кандидат у президенти Польщі від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська теж заявила, що не братиме участі у виборах, якщо голосування відбуватиметься поштою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі в розпал епідемії COVID-19 вирішили провести вибори президента шляхом голосування поштою.

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