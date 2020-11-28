Село Fucking в Австрії змінить назву через жарти й крадіжки вивісок

Австрійське село Fucking із 1 січня 2020 року змінить свою назву, оскільки місцеві жителі втомилися від жартів і крадіжок вивісок.

Німецькою мовою слово Fucking не має жодного значення, однак англійською це лайка, пише DW.

Мер Фукінга Андреа Гольцер розповів, що ідея змінити назву належить місцевим жителям. Раніше вони уникали суспільної уваги аж до поширення інтернету.

Існування села вперше задокументували у 1070 році, а через 20 років правителя цієї території записали як Adalpertus de Fucingin. Упродовж століть написання назви змінювалося: в ХІ столітті – Vucchingen, у XIV столітті – Fukching, а сучасне написання – Fucking – закріпилося у XVIII столітті. Біля населеного пункту також є хутори Оберфукінг та Унтерфукінг – поки невідомо, чи зміниться в них назва.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, АвтоВАЗ зареєстрував непристойну назву для машини. Надалі такі найменування можуть отримати нові моделі.