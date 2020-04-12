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13 квітня • оновлено в 02:08
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Щур їдко висміяв поради Лукашенка щодо боротьби з COVID-19. Відео

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Журналіст Майкл Щур (Роман Вінтонів) висміяв президента Білорусі Олександра Лукашенка за поради щодо боротьби з COVID-19.

У своїй розважальній програмі на YouTubе-каналі Щур зазначив, що поки Лукашенко роздавав поради і відмовлявся вводити карантин, в країні різко зросла кількість інфікованих – більше 2,5 тисячі станом на 12 квітня.

"Від кого ще, як не від президента Білорусі можна почути про лікування коронавірусу трактором, козою, горілкою, димом і холодильником? Щоб тебе не вхопив коронавірус, треба кататися на тракторі по льодовому стадіоні, нюхати дим і закушувати горілку вершковим маслом", – сказав Щур.

Також він показав опитування, згідно з яким 7% українців схвалюють позицію Лукашенка щодо його "заходів протидії" COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 12 квітня в Україні COVID-19 захворіли понад 2,7 тисячі осіб, з яких 83 померли і 89 вже вилікувалися.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Майкл Щур Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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