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14 лютого • оновлено в 16:43
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/ Ринки та компанії

"Щоб не стояти на колінах": Лукашенко кинув виклик Путіну

2.4т
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Білорусь має намір купувати нафту в інших країн, навіть якщо її вартість буде вища за російську.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає "Белта". Він пояснив це рішення тим, що не бажає щороку "стояти на колінах" перед Росією.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

fondsk.ru

"Щоб щороку 31 грудня о 12:00 годині ночі не стояти на колінах. Так бути не повинно, і так не буде", – сказав глава держави.

Лукашенко зазначив, що Білорусь не платитиме премії російським нафтовим підприємствам, особливо якщо вони постачають сировину за світовою ціною. "Ми не просимо дешеву нафту, ми купимо за світовою ціною та переробимо. Це вигідно для компаній", – пояснив білоруський лідер.

Президент також пригрозив, що відбиратиме транзитну нафту з нафтопроводу "Дружба", якщо РФ не надасть необхідного обсягу. "Якщо з Росії не буде доставлена нафта в потрібних обсягах (міжурядова угода на 24 мільйони тонн на рік, в січні постачено всього 500 тисяч тонн – 1,5 мільйона тонн не вистачає), ми почнемо відбір і транзитної труби", – заявив Лукашенко.

Крім того, білоруський лідер додав, що зараз країна опрацьовує можливість постачання нафти з польськими партнерами із Саудівської Аравії, ОАЕ, США. Ще розглядається варіант купівлі із ЄС реверсом по одній із гілок "Дружби".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко закликав керівництво державних ЗМІ відмовитися або скоротити мовлення іноземних інформаційних продуктів. Імовірно, це стосується і російських телеканалів.

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Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Білорусь Мінськ
Тег
нафта
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Ukraine The
Ukraine The
Красавчик. Уважаю за характер. Но весь сыр бор из за того, что Россия всего лишь хотела перестать делать скидку и продавать по рыночной цене или же идти на определенные шаги, если Лукашенко хотел и дальше скидок. Ему же не отказывали в поставках вообще, если он не сделает эти шаги. Так что здесь Лукашенко переигрывает ) Не верю, как сказал бы Станиславский.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
«Я напомнил, что на те нефтедобывающие, газодобывающие скважины в России летали самолеты из Гомеля, Витебска, Могилева, да и из Минска. ИЗ КИЕВА И ЛЬВОВА ТО ЖЕ !!!!!То, что мы бурили и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию, а Россия у себя продает это в полцены или одну треть», — цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА. Украинские предприятия и каналы с АЭС ГЭС то же и россияне строили !!!! ОПАСНО !
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
"Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн в год, в январе поставлено всего 500 тыс. тонн - 1,5 млн тонн недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы".пример Украины заразителен.
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