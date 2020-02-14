"Щоб не стояти на колінах": Лукашенко кинув виклик Путіну

Білорусь має намір купувати нафту в інших країн, навіть якщо її вартість буде вища за російську.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає "Белта". Він пояснив це рішення тим, що не бажає щороку "стояти на колінах" перед Росією.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін fondsk.ru

"Щоб щороку 31 грудня о 12:00 годині ночі не стояти на колінах. Так бути не повинно, і так не буде", – сказав глава держави.

Лукашенко зазначив, що Білорусь не платитиме премії російським нафтовим підприємствам, особливо якщо вони постачають сировину за світовою ціною. "Ми не просимо дешеву нафту, ми купимо за світовою ціною та переробимо. Це вигідно для компаній", – пояснив білоруський лідер.

Президент також пригрозив, що відбиратиме транзитну нафту з нафтопроводу "Дружба", якщо РФ не надасть необхідного обсягу. "Якщо з Росії не буде доставлена нафта в потрібних обсягах (міжурядова угода на 24 мільйони тонн на рік, в січні постачено всього 500 тисяч тонн – 1,5 мільйона тонн не вистачає), ми почнемо відбір і транзитної труби", – заявив Лукашенко.

Крім того, білоруський лідер додав, що зараз країна опрацьовує можливість постачання нафти з польськими партнерами із Саудівської Аравії, ОАЕ, США. Ще розглядається варіант купівлі із ЄС реверсом по одній із гілок "Дружби".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко закликав керівництво державних ЗМІ відмовитися або скоротити мовлення іноземних інформаційних продуктів. Імовірно, це стосується і російських телеканалів.

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