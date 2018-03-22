Що заважає Путіну проголосити себе царем: Фейгін озвучив перепони

Для президента Володимира Путіна і всього вищого керівництва Росії дуже важливим є визнання в очах світової громадськості законності перебування при владі.

Про це в ефірі ObozTV заявив відомий російський адвокат Марк Фейгін, коментуючи жорстку позицію України щодо невизнання виборів президента РФ в окупованому Криму.

"Вони хочуть визнання і легітимації своєї влади. Для них це важливо. Інакше він завтра проголосив би себе царем, миропомазанником, Божим помазаником і на цьому все б закінчилося. Вони хочуть отримувати легітимацію від народу. Так вимагають сучасні правила в усьому світі", - наголосив він.

На підтвердження своїх слів Фейгін навів приклади активної участі Москви в різних міжнародних організаціях та установах.

"Насправді Путіну не все одно. Тоді чого ж, наприклад, з Ради Європи не вийшла Росія, чому продовжує упиратися з приводу деяких міжнародних юрисдикцій. Так званих універсальних юрисдикцій. У тому ж Стокгольмському арбітражі йдуть суперечки, зокрема і з Україною. І Росія не відмовляється від цього шляху", - додав юрист.

Також він вважає, що негативні наслідки такого тиску не змусять довго чекати.

"Справа в тому, що європейські країни вже не визнали вибори в Криму. Але це ж теж лукавство. Відокремити в кошику голосів, відданих в цілому за президента, окремо кримські голоси дуже складно. Цей глухий кут має політичний вихід. Ці країни, звичайно, не можуть завтра визнати Путіна нелегітимним президентом, але знизити формат представництва, припинити контакти, крім необхідних, можуть. Можливо, це вже обговорюється в контексті останніх подій, пов'язаних з отруєння колишнього громадянина Росії, співробітника ГРУ Скрипаля в Лондоні. Я думаю, що це вже обговорюється", - підсумував Фейгін.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Фейгін розповів, як Україна може покарати Росію за проведення президентських виборів у Криму.