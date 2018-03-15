"Щелепу, с*ка, зламаю": конкурент Путіна накинувся на журналіста під час дебатів

Кандидат у президенти Росії Максим Сурайкін ("Комуністи Росії") намагався напасти на представника його конкурента від КПРФ Павла Грудініна Максима Шевченка на передвиборних дебатах.

"На ваших екранах найяскравіший епізод у передвиборчій кампанії Максима "Я тобі щелепу с*ка зламаю" Сурайкіна", - прокоментував відео російський блогер Рустем Адагамов в Facebook.

Так, Сурайкін, який спізнився на ефір, представив своєю довіреною особою і колишньої робітницею "Радгоспу імені Леніна" Лідію Фількину, заявивши, що в будівлю їх не пропускала охорона. Тим часом, студію покинув Грудінін, а його місце зайняв Шевченко. Про це повідомляє ТАСС.

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Фількина заявила, що Грудінін "виселив її сім'ю з квартири". Шевченко, тим часом заперечив, що Сурайкін досі продовжує брати участь у дебатах. Ведучий Володимир Соловйов після слів журналіста попросив кандидата від "Комуністів Росії" покинути студію. У цей час Сурайкін почав ображати Шевченка і попрямував у його сторону з кулаками.

"Я зараз в морду дам. Я тобі щелепу, с*ка, зламаю. Мерзота наймана", - кричав кандидат у президенти РФ.

Спробу Сурайкіна дістатися до Шевченка припинили ведучі та інші учасники дебатів. Його вивели зі студії.

Користувачі мережі в черговий раз були шоковані подібною поведінкою кандидата в президенти РФ.

"Ось і Жириновському зміна підросла", - зазначили в мережі, нагадавши скандальні витівки лідера ЛДПР.

"Комуніст. Що ще від нього чекати", "Ганьбят Росію ці всі кандидати: Жириновський, Шевченко і сам ведучий Соловйов. Вчора перебивали єдиного адекватного кандидата - Ксенію Собчак. Невже в Росії всі мужики такі? Тихий жах", - наголосили користувачі.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Сурайкін поскандалив із Шевченком під час дебатів через поїздку кандидата від "Комуністи Росії" в Україну.