Ще одна країна визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії

Сирійська Республіка визнала незалежність окупованих грузинських територій - Південної Осетії та Абхазії.

Як повідомляє ТАСС із посиланням на "міністерство закордонних справ" Південної Осетії, країни нібито домовилися про взаємне визнання та встановлення дипломатичних відносин.

"Республіка Південна Осетія та Сирійська Арабська Республіка оголошують про взаємне визнання та встановлення дипломатичних відносин між двома країнами на рівні посольств із дати опублікування цього комюніке", - сказано у повідомленні.

У свою чергу "адміністрація президента" Абхазії повідомила, що Сирія також визнала незалежність республіки.

Нагадаємо, на даний момент лише чотири країни визнали незалежність регіонів - Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру.

В той же час у Грузії вважають, що визнання є прихованою анексією регіонів, які є частиною країни.