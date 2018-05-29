УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Ще одна країна визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії

Читати новину російською

Сирійська Республіка визнала незалежність окупованих грузинських територій - Південної Осетії та Абхазії.

Як повідомляє ТАСС із посиланням на "міністерство закордонних справ" Південної Осетії, країни нібито домовилися про взаємне визнання та встановлення дипломатичних відносин.

"Республіка Південна Осетія та Сирійська Арабська Республіка оголошують про взаємне визнання та встановлення дипломатичних відносин між двома країнами на рівні посольств із дати опублікування цього комюніке", - сказано у повідомленні.

Новини
Згадайте Придністров'я і Абхазію: колишній воїн розкусив Путіна-"миротворця"

У свою чергу "адміністрація президента" Абхазії повідомила, що Сирія також визнала незалежність республіки.

Нагадаємо, на даний момент лише чотири країни визнали незалежність регіонів - Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру.

В той же час у Грузії вважають, що визнання є прихованою анексією регіонів, які є частиною країни.

Місце
Сирія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
16
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги