Ще дві країни визнали Єрусалим столицею Ізраїлю: не обійшлося без скандалу

Румунія і Гондурас оголосили про визнання Єрусалиму столицею Ізраїльського держави. При цьому в одній із країн спалахнув скандал.

Відповідні заяви були зроблені главою румунського МЗС Віоріка Денчіле і президентом Гондурасу Хуаном Ернандесом на щорічній конференції Американсько-ізраїльського комітету з громадських справ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У зв'язку з цим також будуть перенесені посольства цих країн. У Тель-Авіві вже привітали відповідне рішення.

Єрусалим MIGnews

Однак, як зазначають західні ЗМІ, президент Румунії Клаус Іоханніс виступив з претензією з приводу того, що прем'єр-міністр нібито не провів з ним необхідних консультацій. При цьому він звинуватив уряд Румунії в "повному невігластві" у справах зовнішньої політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, а також оголосив про перенесення в це місто посольства Сполучених Штатів з Тель-Авіва.

У травні 2018 року в Ізраїлі відбулася офіційна церемонія відкриття в Єрусалимі американського посольства, перенесеного з Тель-Авіва.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!