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ПолітикаЕкономіка

"СБУ тролить?" Ведучі влаштували Путіну "українську диверсію"

6.5тЧитати новину російською

Ведучі "Прямої лінії з Володимиром Путіним", яка відбувається в Росії у четвер, 7 червня, одяглися в жовту і синю сукні, чим викликали бурхливу реакцію в мережі.

Користувачі відразу відзначили, що це якийсь натяк на проблеми у відносинах з Україною. Деякі навіть угледіли в цьому "збігові" нові шовіністські замашки російського президента. "Україна наш?" - обурюються вони.

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При цьому є ті, хто побачив у цій ситуації "тролінг СБУ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Росія може зайняти територію України за кілька днів у разі, якщо почнеться велика війна.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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