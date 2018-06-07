"СБУ тролить?" Ведучі влаштували Путіну "українську диверсію"

Ведучі "Прямої лінії з Володимиром Путіним", яка відбувається в Росії у четвер, 7 червня, одяглися в жовту і синю сукні, чим викликали бурхливу реакцію в мережі.

Користувачі відразу відзначили, що це якийсь натяк на проблеми у відносинах з Україною. Деякі навіть угледіли в цьому "збігові" нові шовіністські замашки російського президента. "Україна наш?" - обурюються вони.

Перші жарти в мережі - з приводу кольору суконь провідних. Чи немає тут політичного підтексту? https://t.co/XJv8YYZ2Lk - Радіо Свобода (@SvobodaRadio) 7 червня 2018 р

При цьому є ті, хто побачив у цій ситуації "тролінг СБУ".

Поїхали: Почалася Пряма лінія з Володимиром Путіним pic.twitter.com/RPkyxOyjGb - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Росія може зайняти територію України за кілька днів у разі, якщо почнеться велика війна.