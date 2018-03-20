Саркозі затримано: експерт пояснив, що загрожує екс-президенту Франції

Екс-президенту Франції Ніколя Саркозі може загрожувати звинувачення у зраді, якщо слідство доведе, що його виборча кампанія фінансувалася з-за кордону.

Про це в ефірі ObozTV розповів директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов.

"Європейська система правосуддя працює мляво, повільно, але бездоганно. Ми маємо справу з подіями, які відбувалися у 2006-2007 роках, слідство було розпочато в 2012 році. Але, як ми бачимо, відповідальність наздогнала красеня-ловеласа, президента Франції, і він буде відповідати за те, що відбувалося, коли він намагався замести сліди своєї діяльності шляхом прямої участі Франції у війні проти Лівії", - заявив Толстов.

"За свідченнями самого Каддафі, він давав гроші безпосередньо штабу Саркозі, мав з ним домовленості. І коли він ще був живий, але вже почалася війна за участю країн Європейського Союзу, Каддафі говорив, що давав Саркозі 50-60 млн євро", - додав він.

За словами експерта, все йде до того, що відповідати Саркозі доведеться.

"Це кримінальна стаття "Фінансування виборчої компанії з боку іноземних агентів". Це можна розглядати як фактор національної зради", - наголосив Толстов.

Як повідомляв "Обозреватель", у Франції співробітники управління по боротьбі з корупцією затримали екс-президента країни Ніколя Саркозі. Його взяли під варту для надання свідчень.