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ПолітикаЕкономіка

Санкції Росії проти США: Путін підписав указ

4.4тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про введення контрсанкцій проти США та їхніх союзників.

Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

Зазначено, що документ дозволяє вводити контрсанкціі у відповідь на "недружні кроки" США та інших країн.

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Заходи можуть вживатися щодо держав, організацій, що перебувають під їхньою юрисдикцією, а також посадових осіб і громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня міністерство фінансів США внесло до списку санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній.

До обмежувальних заходів пізніше приєдналася і Україна.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкт
санкции
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Ежа голой задницей можно больше напугать, чем мир путлеровскокозломлордячими санкциям!
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