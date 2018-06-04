Санкції Росії проти США: Путін підписав указ

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про введення контрсанкцій проти США та їхніх союзників.

Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

Зазначено, що документ дозволяє вводити контрсанкціі у відповідь на "недружні кроки" США та інших країн.

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Заходи можуть вживатися щодо держав, організацій, що перебувають під їхньою юрисдикцією, а також посадових осіб і громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня міністерство фінансів США внесло до списку санкцій сім російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній.

До обмежувальних заходів пізніше приєдналася і Україна.