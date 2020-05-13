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13 травня • оновлено в 16:36
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Санкції не скасують: у ЄС відповіли на заяви Росії про COVID-19

3.3т
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Запроваджені Європейським Союзом санкції щодо Росії не перешкоджають наданню їй потенційної гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

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Про це з посиланням на спікера зовнішньополітичної служби ЄС повідомляє DW. За його словами, незважаючи на ситуацію із захворюваністю у країні, сама РФ про підтримку поки не просить.

"Запроваджені щодо Росії санкції стосуються дій, які підривають територіальну цілісність України, а також порушень міжнародного права у зв'язку з анексією Криму та подіями на сході України. Ці санкції не перешкоджають потенційній гуманітарній допомозі, якої Росія на даному етапі не потребує та про яку вона не просила", – сказав він.

Санкції не скасують: у ЄС відповіли на заяви Росії про COVID-19

Також зазначається, що 12 травня заступник голови Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс запевнив журналістів, нібито Євросоюз надаватиме гумдопомогу для боротьби з коронавірусом навіть підсанкційним країнам і регіонам.

"Гуманітарна допомога може підтримати нужденних навіть за наявності санкцій – ці дві речі не є несумісними", – пояснив він.

Водночас Єврокомісія уже опублікувала інструкцію про порядок надання гуманітарної допомоги Сирії, котра також перебуває під санкціями ЄС. Йдеться про поставки обладнання та матеріалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бундестазі ФРН вважають, що дії Росії під час пандемії коронавірусу COVID-19 заслуговують зняття санкцій проти неї.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Санкції проти Росії Коронавірус
Місце
Росія
Теги
Новини Росії гуманітарна допомога санкции Європейський Союз Європейська Комісія
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Видали, paгyлики - Россия не нyждaeтся и не пpocила
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кристина Cтефанова, Не нуждается, но только уже 2 раза в ООН поднимала вопросы снятия санкции. Ох как не нуждается, санкции полезные, они только на пользу. Они приведут к поднятию своего производства и импортозамещению, Подняли, импортозаместили? Клоуны сказочные, идите наматывайте дедов на палки и к окнам песни горланить.
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