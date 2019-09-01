Рятували пожежники: з Папою Римським сталася надзвичайна подія

Папа Римський Франциск застряг у ліфті і запізнився на недільну проповідь.

Надзвичайна подія сталася через те, що у Ватикані в цей момент була проблема з електрикою. Про це він повідомив Reuters.

Відзначимо, що на допомогу Папі Римському прийшли пожежники. В результаті інциденту проповідь почалася на десять хвилин пізніше.

Папа Римський Франциск

"Я повинен вибачитися за запізнення, але я застряг у ліфті на 25 хвилин", – зізнався Франциск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Папа Франциск звільнив одного з найвпливовіших кардиналів Ватикану. В Австралії його звинувачують в педофілії.

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