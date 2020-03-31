За жарт про COVID-19 – в'язниця: любителям "приколотися" 1 квітня зробили жорстке попередження

Відразу кілька держав закликали своїх громадян утриматися від жартів на тему коронавірусу COVID-19 в День сміху 1 квітня.
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Серед цих країн Індія, Німеччина і Таїланд, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Hill.
Якщо влада Німеччини просто застерегла своїх громадян від жартів на цю тему, то в двох інших країнах пішли далі.
У Таїланді тепер за жарти про коронавірус покаранням може бути позбавлення волі на строк до п'яти років.
"Не брешіть завтра, не поширюйте неправдиву інформацію про ситуацію COVID-19 і про інфекцію", – сказано в заяві.
У свою чергу управління кібербезпеки індійського штату Махараштра пообіцяло порушити кримінальну справу проти будь-кого, хто поширює дезінформацію або чутки про COVID-19.
"Завтра 1 квітня. Щорічна традиція свята День дурня вже почалася в WhatsApp і соціальних мережах. Державний уряд не дозволить нікому поширювати чутки і паніку про новий коронавірус", – застерегли влади штату.
Нагадаємо, що 1 квітня в усьому світі відзначається День сміху, який ще відомий як День дурня. Як правило в цей день люди розігрують один одного і жартують, іноді ці жарти та розіграші можуть дуже далеко заходити.
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