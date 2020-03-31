За жарт про COVID-19 – в'язниця: любителям "приколотися" 1 квітня зробили жорстке попередження

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1 квітня • оновлено в 01:44
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Ряд країн закликали громадян утриматися від жартів 1 квітня на тему COVID-19

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Відразу кілька держав закликали своїх громадян утриматися від жартів на тему коронавірусу COVID-19 в День сміху 1 квітня.

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Серед цих країн Індія, Німеччина і Таїланд, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Hill.

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Якщо влада Німеччини просто застерегла своїх громадян від жартів на цю тему, то в двох інших країнах пішли далі.

У Таїланді тепер за жарти про коронавірус покаранням може бути позбавлення волі на строк до п'яти років.

"Не брешіть завтра, не поширюйте неправдиву інформацію про ситуацію COVID-19 і про інфекцію", – сказано в заяві.

У свою чергу управління кібербезпеки індійського штату Махараштра пообіцяло порушити кримінальну справу проти будь-кого, хто поширює дезінформацію або чутки про COVID-19.

"Завтра 1 квітня. Щорічна традиція свята День дурня вже почалася в WhatsApp і соціальних мережах. Державний уряд не дозволить нікому поширювати чутки і паніку про новий коронавірус", – застерегли влади штату.

Нагадаємо, що 1 квітня в усьому світі відзначається День сміху, який ще відомий як День дурня. Як правило в цей день люди розігрують один одного і жартують, іноді ці жарти та розіграші можуть дуже далеко заходити.

OBOZREVATEL зібрав смішні картинки і оригінальні привітання, яких цілком може вистачити для підняття настрою.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Таїланд
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
аха, особенно смешно выглядит "роспомощь". вот это юмор.
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