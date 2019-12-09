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9 грудня • оновлено в 16:21
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Ганна Маляр
Ганна Маляр
Кандидат юридичних наук, експерт-кримінолог Всі статті автора

Трохи з "привітом": рупор Путина вже все показав

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ОРТ для мене - це кремлівська пропаганда з наноточністю. По їх розважальним програмам можна заробляти на політичних прогнозах, бо вони закладають у сценарії вже готові думки, які повинні думати середньостатистичні росіяни.

От скажімо, акурат перед нормандською зустріччю виходить в ефір програма "Давай одружимось", де головна героїня – наречена з Києва.

А далі просто насолоджуйтесь, бо це найвище пропагандистське мистецтво...

Касирка з київського супермаркета поїхала в Москву шукати багатого нареченого. Українка російською мовою з характерним східним "г" 100 разів акцентує увагу на тому, що вона з України, читає вірші власного авторства теж з Україною на устах.

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Трохи з "привітом": рупор Путина вже все показав

Але драматургія полягає в тому, що вона малоосвічена, трохи з "привітом", дууууже провінційна, намагається всіх підкорити, розповідає про власну легковажну поведінку з чоловіками і всі з неї кепкують, навіть женихи.

І не треба бути політологом, щоб розуміти, з якою метою до Франції поїхав Путін. Його рупор вже все показав.

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Автор
Ганна Маляр Ганна Маляр
Теми
Переговори Зеленського та Путіна російська пропаганда
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
Джерело
Джерело: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1402102803282091&set=a.106088899550161&type=3
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