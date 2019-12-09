ОРТ для мене - це кремлівська пропаганда з наноточністю. По їх розважальним програмам можна заробляти на політичних прогнозах, бо вони закладають у сценарії вже готові думки, які повинні думати середньостатистичні росіяни.

От скажімо, акурат перед нормандською зустріччю виходить в ефір програма "Давай одружимось", де головна героїня – наречена з Києва.

А далі просто насолоджуйтесь, бо це найвище пропагандистське мистецтво...

Касирка з київського супермаркета поїхала в Москву шукати багатого нареченого. Українка російською мовою з характерним східним "г" 100 разів акцентує увагу на тому, що вона з України, читає вірші власного авторства теж з Україною на устах.

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Але драматургія полягає в тому, що вона малоосвічена, трохи з "привітом", дууууже провінційна, намагається всіх підкорити, розповідає про власну легковажну поведінку з чоловіками і всі з неї кепкують, навіть женихи.

І не треба бути політологом, щоб розуміти, з якою метою до Франції поїхав Путін. Його рупор вже все показав.

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