УкрEngРус
Регистрация
ПолітикаЕкономіка

Розвідка США озвучила проблеми Путіна після перемоги на "виборах"

10.4тЧитати новину російською

Після чергової "перемоги" на виборах президента Росії Володимиру Путіну доведеться зробити непростий вибір, щоб уберегти свою країну, в першу чергу, і самому утриматися при владі.

Про це йдеться у звіті американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

"Застій в російській економіці і зростаюча бідність є головною турботою людей. Крім того, країну охоплює зміна поколінь, і нове покоління шукає, хто б представляв його інтереси в системі. Москва також стикається із посиленням тиску з-за кордону, оскільки США і Європа продовжують вводити санкції щодо Росії, а, в свою чергу, РФ розширює свою присутність по всьому світу", - йдеться у звіті, який публікує "Апостроф".

Новини
"Був ступор": у Росії розповіли про прорахунок Кремля на виборах Путіна

Але при цьому Кремлю потрібно розставити пріоритети в найближчі місяці і роки, оскільки його фінансові ресурси все більш обмежені.

"Путін повинен знайти баланс між своїм бажанням зміцнити вплив Росії на міжнародній арені і обіцянкою зберегти стабільну Росію для свого народу. Його здатність ефективно стримати невдоволення всередині країни (і зробити важкий вибір для майбутнього Росії) буде залежати від ступеня достовірності результатів недільних виборів", - додали в Stratfor.

Новини
"666" на виборах Путіна: маг запевнив, що процес запущений

Як повідомляв "Обозреватель", президент Петро Порошенко виступив з жорсткою заявою щодо виборів Путіна в Криму.

Раніше Євросоюз офіційно заявив, що не визнає результати виборів президента РФ у Криму.

Читайте всі новини по темі "Вибори в Росії" на сайті "Обозреватель".

Теми
Вибори в РосіїСанкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкт
Stratfor
Поділитися у Facebook

Наші блоги