Розвідка США озвучила проблеми Путіна після перемоги на "виборах"

Після чергової "перемоги" на виборах президента Росії Володимиру Путіну доведеться зробити непростий вибір, щоб уберегти свою країну, в першу чергу, і самому утриматися при владі.

Про це йдеться у звіті американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

"Застій в російській економіці і зростаюча бідність є головною турботою людей. Крім того, країну охоплює зміна поколінь, і нове покоління шукає, хто б представляв його інтереси в системі. Москва також стикається із посиленням тиску з-за кордону, оскільки США і Європа продовжують вводити санкції щодо Росії, а, в свою чергу, РФ розширює свою присутність по всьому світу", - йдеться у звіті, який публікує "Апостроф".

Але при цьому Кремлю потрібно розставити пріоритети в найближчі місяці і роки, оскільки його фінансові ресурси все більш обмежені.

"Путін повинен знайти баланс між своїм бажанням зміцнити вплив Росії на міжнародній арені і обіцянкою зберегти стабільну Росію для свого народу. Його здатність ефективно стримати невдоволення всередині країни (і зробити важкий вибір для майбутнього Росії) буде залежати від ступеня достовірності результатів недільних виборів", - додали в Stratfor.

Як повідомляв "Обозреватель", президент Петро Порошенко виступив з жорсткою заявою щодо виборів Путіна в Криму.

Раніше Євросоюз офіційно заявив, що не визнає результати виборів президента РФ у Криму.