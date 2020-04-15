Розвідка США розкопала правду про походження коронавірусу

Американські військові заявили, що коронавірус COVID-19, швидше за все, має природне походження і не був розроблений у лабораторії Уханя.

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Про це у вівторок, 14 квітня, повідомив глава Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) США Марк Міллі, передає Politico.

"Є багато чуток і спекуляцій у різних засобах масової інформації, на сайтах, у блогах і т. д. Вас не повинно дивувати, що ми проявили до цього великий інтерес. Нами було отримано багато розвідданих, які ми уважно вивчили", – розповів Міллі.

Розвідка США докопалася до правди про походження коронавірусу

"На даний момент це неостаточно, хоча вага доказів, здається, вказує на природний характер. Але ми не знаємо напевно", – поділився він.

Міллі додав, що дані розвідки свідчать про те, що версія з розробкою в лабораторії виглядає мінімум непереконливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що коронавірус має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.

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