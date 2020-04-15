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15 квітня • оновлено в 08:17
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Розвідка США розкопала правду про походження коронавірусу

24.6т
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Американські військові заявили, що коронавірус COVID-19, швидше за все, має природне походження і не був розроблений у лабораторії Уханя.

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Про це у вівторок, 14 квітня, повідомив глава Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) США Марк Міллі, передає Politico.

"Є багато чуток і спекуляцій у різних засобах масової інформації, на сайтах, у блогах і т. д. Вас не повинно дивувати, що ми проявили до цього великий інтерес. Нами було отримано багато розвідданих, які ми уважно вивчили", – розповів Міллі.

Розвідка США докопалася до правди про походження коронавірусу

Розвідка США докопалася до правди про походження коронавірусу

"На даний момент це неостаточно, хоча вага доказів, здається, вказує на природний характер. Але ми не знаємо напевно", – поділився він.

Міллі додав, що дані розвідки свідчать про те, що версія з розробкою в лабораторії виглядає мінімум непереконливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що коронавірус має всі ознаки виникнення в природі, а не в лабораторії.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
США
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Куни Чан
Куни Чан
Эй! Так сказали же что Путин создал вирус и скоро уже давно созданное лекарство миру подарит и тогда санкции снимут, зрада зрадная!!!
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1
0
Putin Serjio
Putin Serjio
У чубатых траур
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2
4
Alex Mak
Alex Mak
Мельничук Олександр, яка робота в москвина злопатоїдного; " накакав думку"- злопати блін, і так по кругу.
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0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Putin Serjio, а у тебе як, робота?
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3
1
Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
Туту запевняють, що "докопалися"... а він каже "ми не знаємо".
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