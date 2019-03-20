|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Розум, як у третьокласника": Фірташ жорстко "наїхав" на Трампа через Путіна

4.9тЧитати матеріал російською

Український олігарх Дмитро Фірташ звинуватив президента США Дональда Трампа в неосвіченості.

В інтерв'ю виданню The Daily Beast Фірташ заявив, що американський лідер "дотягнув лише до третього класу".

"Я, звичайно, розумію, що Трамп — світовий філософ, і він скаже таку епічну промову, що її потрібно записати і запам'ятати назавжди. Але він не може говорити. У нього немає освіти", — стверджує олігарх.

"Трамп — бізнесмен, людина, яка збанкрутувала чотири рази. Це нелегко, бо весь час викручувався з неприємностей. У цьому сенсі він досить спритний, досить здатний приймати рішення і домагатися мети. Але я не можу сказати, що він дуже розумний. Цього я не можу сказати", — заявив Фірташ.

Новини
Генпрокурор проти: Австрія оскаржила висилку Фірташа у США

При цьому він вважає, що Трамп набагато жорсткіший щодо глави РФ Володимира Путіна, ніж колишній президент Штатів Барак Обама. Він звинуватив Трампа в тому, що при його правлінні відносини між США і Росією погіршилися.

Однак Фірташ високо оцінив велику сфокусованість Трампа на американській економіці. "З прагматичної точки зору він діє правильно", — додав олігарх.

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Etcetera.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лондонський суд заарештував два особняки українського олігарха Дмитра Фірташа і його інше майно на суму в 50 мільйонів фунтів (близько 66,3 мільйонів доларів).

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Дмитро ФірташДональд ТрампВолодимир Путін
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
33
27
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Витман Владимир
Витман Владимир
Чья бы корова мычала .Этот ублюдок Фираташ , прикалуется с Трампа как с бизнесмена. Только эта сволочь забывает ,шо Трамп не с бюджетных денег и госмонополий богател.А зарабатывал в таких же условиях как и все остальные предприниматели Америки. Где бы ты козел был,если бы не бюджет страны ,и возможность его опустошать на шару ? Бизнесмен сраный. Фирташа или того же Ахметова ,даже сейчас ,уже с их наворованными из казны миллиардами ,оторви от бюджетных дотаций ,поставь в такие же рамки закона и конкуренции как на пример "Новую Почту " или любую другую коммерческую организацию ,они быстренько сдуются . А вообще Фирташ молчал бы лучше.Или он думает шо американская Фимида ,за то шо он на Трампа потявкал ,будет к нему не так сурова?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки