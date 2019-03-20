"Розум, як у третьокласника": Фірташ жорстко "наїхав" на Трампа через Путіна

Український олігарх Дмитро Фірташ звинуватив президента США Дональда Трампа в неосвіченості.

В інтерв'ю виданню The Daily Beast Фірташ заявив, що американський лідер "дотягнув лише до третього класу".

"Я, звичайно, розумію, що Трамп — світовий філософ, і він скаже таку епічну промову, що її потрібно записати і запам'ятати назавжди. Але він не може говорити. У нього немає освіти", — стверджує олігарх.

"Трамп — бізнесмен, людина, яка збанкрутувала чотири рази. Це нелегко, бо весь час викручувався з неприємностей. У цьому сенсі він досить спритний, досить здатний приймати рішення і домагатися мети. Але я не можу сказати, що він дуже розумний. Цього я не можу сказати", — заявив Фірташ.

При цьому він вважає, що Трамп набагато жорсткіший щодо глави РФ Володимира Путіна, ніж колишній президент Штатів Барак Обама. Він звинуватив Трампа в тому, що при його правлінні відносини між США і Росією погіршилися.

Однак Фірташ високо оцінив велику сфокусованість Трампа на американській економіці. "З прагматичної точки зору він діє правильно", — додав олігарх.

Дмитро Фірташ Etcetera.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лондонський суд заарештував два особняки українського олігарха Дмитра Фірташа і його інше майно на суму в 50 мільйонів фунтів (близько 66,3 мільйонів доларів).

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