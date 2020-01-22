Розслідування катастрофи МАУ: Трюдо вимагає в Ірану передати Франції ''чорні скриньки''

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Іран повинен надіслати "чорні скриньки" збитого над Тегераном українського літака до Франції.

Як передає Reuters, канадський лідер зазначив, що необхідного обладнання для розшифрування бортового самописця в Ірані немає.

"У міжнародному співтоваристві склалася загальна думка про те, що Франція буде правильним місцем для передавання цих "скриньок", і ми продовжуємо тиснути на Іран, щоб він зробив саме це", – заявив він.

Трюдо зажадав у Ірану передати "чорні скриньки" Франції

Нагадаємо, що в звіті Організації цивільної авіації Ірану про розслідування збиття українського Boeing сказано, що у Ірану справді немає необхідного обладнання для розшифрування "чорних скриньок", оскільки французькі й американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися відправити техніку в країну.

Витягнутий реєстратор польоту і бортовий самописець, як стверджується в документі, є "одними з найбільш передових пристроїв у своєму роді в світі". Іран не має коштів, щоб їх декодувати.

Як писав OBOZREVATEL:

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