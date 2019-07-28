Розрив ракетного договору з Росією: в НАТО назвали крайню дату

Країни НАТО повинні підготуватися до розриву Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД) з Росією.

Якщо РФ буде продовжувати порушувати його, то розрив відбудеться вже до 2 серпня, повідомив секретар НАТО Йенс Столтенберг у інтерв'ю Der Spiegel.

"На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова виконувати свої міжнародні зобов'язання у межах ДРСМД", – заявив він.

Йенс Столтенберг радіо свобода

Як відомо, Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їх випробування і розгортання.

Раніше Сполучені Штати Америки заявили про призупинення виконання своїх зобов'язань у межах Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. У відповідь Росія також вийшла з ДРСМД.

Як писав OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп восени 2018 року заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, бо Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".

18 червня Державна дума Росії ухвалила закон про призупинення дії Договору між СРСР і США про РСМД.

У НАТО заявили, що їм доведеться відповісти заходами, якщо Росія не повернеться до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

OBOZREVATEL розповідав, які наслідки чекають світ і Україну після того, як РФ і США виявилися на порозі нової гонки озброєння.

3 липня Путін підписав закон про припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся