Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Розрив ракетного договору з Росією: в НАТО назвали крайню дату

2.5т Читати матеріал російською

Країни НАТО повинні підготуватися до розриву Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД) з Росією.

Якщо РФ буде продовжувати порушувати його, то розрив відбудеться вже до 2 серпня, повідомив секретар НАТО Йенс Столтенберг у інтерв'ю Der Spiegel.

"На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова виконувати свої міжнародні зобов'язання у межах ДРСМД", – заявив він.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

радіо свобода

Як відомо, Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їх випробування і розгортання.

Раніше Сполучені Штати Америки заявили про призупинення виконання своїх зобов'язань у межах Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. У відповідь Росія також вийшла з ДРСМД.

Як писав OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
США
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
1
6
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
На эту тему, у Европы должна голова болеть. Вот пусть и стараются вразумить своего хозяина.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А причём тут какая та НАТА?))))))))))))))))))США разрывают))))Это их проблемы...Нам накакать ..В первую очередь пострадает...)))Европа и Украина))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
Ш. Олег
Ш. Олег
"Соединенные Штаты Америки заявили о приостановлении выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ОТВЕТ Россия также вышла из ДРСМД." - В ответ, Карл… эээ… в смысле - Йенс! В ответ. Но виноваты, конечно русские, ага. :)
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1

Блоги / думки

ads pixel