Розпалювання нетерпимості: у Варшаві влаштували українофобську акцію

Біля посольства України у Варшаві польські ультраправі організації провели акцію, в ході якої розповсюджували антиукраїнські заяви.

"Свідомо чи несвідомо, але своїми діями і висловлюваннями вони розпалюють нетерпимість, діють в інтересах Кремля", - заявили в посольстві України в Польщі.

Одночасно з протестами польських націоналістів до українського посольства прийшли поляки, які висловили солідарність з Україною і українським народом під гаслом "За гідність вашу і нашу", йдеться в повідомленні.

За словами журналіста Євгена Приходька, польські націоналісти спалили портрети лідера ОУН Степана Бандери і командувача УПА Романа Шухевича, а посол польського Сейму Роберт Вінницький поклав на землю червоно-чорний прапор Української повстанської армії і став на нього.

"Немає і не може бути питань до ультраправих, тому що дружба з Росією і відсутність розуму, напевно, виправдовує подібні дії. Тому залишається тільки дві надії. Перше, що в Києві не будуть відповідати тим же. Друге, що польський уряд засудить настільки радикальний спосіб декларування своїх поглядів під стінами українського посольства. Всьому є межа", - написав він у своєму Facebook.

Як повідомляв "Обозреватель", Польща "призупинила" скандальний закон про "бандеризм", він не вступив в силу з 1 березня, як планувалося. Відповідні висновки щодо закону повинен зробити Конституційний суд.