Розмова Зеленського і Трампа: в США оприлюднили нові стенограми щодо скандалу з імпічментом

У рамках процедури імпічменту Дональда Трампа палата представників Конгресу США опублікувала стенограми свідчень співробітників Ради нацбезпеки Олександра Віндмана і Фіони Гілл.

Перший є головним експертом Ради щодо України, друга вже покинула займану посаду, але була експертом із РФ, передає CNN.

Повідомляється, що Віндман, підполковник армії США, є одним із тих, хто був присутній при скандальній телефонній розмові Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Чиновник дав свідчення ще 29 жовтня.

Зеленський і Трамп Колаж

Він підтвердив, що опрацьовував для президента США ключові теми для обговорення по телефону із Зеленським 25 липня.

Вони, за словами полковника, не припускали обговорення ймовірного втручання Києва в президентські вибори в Америці або розслідування в Україні діяльності опонента Трампа – Джо Байдена. Трамп, однак, підняв ці теми.

Віндман також заявив про спроби "впливових осіб" за межами Білого дому (ймовірно, адвоката Трампа Рудольфа Джуліані) сформувати "помилковий наратив" про Україну, який суперечив консенсусній думці американських чиновників у сфері національної безпеки.

Віндман сказав, що не знає, чи слухав тодішній радник із національної безпеки Джон Болтон розмову президентів. При цьому експерт уточнив, що у Болтона були побоювання з приводу підготовлюваного дзвінка.

Олександра Віндман ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся