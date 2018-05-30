УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка
Борислав Береза
Борислав Береза
Всі статті автора

Россияне в де*ьме и в шоке

15.4тЧитати новину російською

Коротко о главном!

1. Кремль хотел убить Аркадий Бабченко.

2. Наши спецслужбы перехватили эту информацию, отследили посредников и убийц, после чего взяли их.

3. Была проведена имитация убийства Аркадия. Поверили все. И в Кремле тоже.

4. Сейчас озвучили, что Аркадий жив. Он выступил по тв. Юрій Луценко и Василий Грицак - красавцы! Россияне в дерьме и шоке.

Новини
Бабченко жив! Его убийство предотвратили

5. Мы из скорби плавно переходив в восторг и ликование после того, как стало известно, что Бабченко жив.

6. Запоребреиком вопли радости перешли в офигение и вопли разочарования после того, как стало известно, что Бабченко жив.

7. Все хорошие слова, которые я писал про Аркашу подтверждаю. Хотя после того, что я пережил за последние сутки хочу еще добавить, что он кроме всего этого еще и поц@ватый. И пусть живет до 120 и дальше, зараза.

PS Бабченко, ты представляешь скольким людям ты должен выставиться после своего "воскрешения"?

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Березы
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
7
Смішно
46
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги