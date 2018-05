Росію запропонували виключити з іще однієї міжнародної організації

Росію треба виключити з країн, які є членами міжнародної організації Інтерпол.

З пропозицією виступив колишній американський посол в Москві Майкл Макфол, опублікувавши заклик в Twitter.

"Росія повинна бути виключена з Інтерполу", - написав Макфол.

Такий пост став реакцією на заяву співзасновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера про затримання його Інтерполом за "замовленням" Росії.

Russian needs to be excluded from Interpol. https://t.co/xKFZdF6HzS