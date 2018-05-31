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ПолітикаЕкономіка

Росію запропонували виключити з іще однієї міжнародної організації

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Росію треба виключити з країн, які є членами міжнародної організації Інтерпол.

З пропозицією виступив колишній американський посол в Москві Майкл Макфол, опублікувавши заклик в Twitter.

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"Росія повинна бути виключена з Інтерполу", - написав Макфол.

Такий пост став реакцією на заяву співзасновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера про затримання його Інтерполом за "замовленням" Росії.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше стало відомо, що Росія готує новий плацдарм в Білорусі за українським сценарієм .

Місце
Росія
Об'єкт
Інтерпол
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