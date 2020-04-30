Росію не покликали в Берлін на 75-річчя закінчення війни: дійшло до скандалу

Німеччина не стала запрошувати Росію на 75-річчя закінчення Другої світової війни, оскільки заплановані заходи тільки для громадян, проте в РФ влаштували скандал.

Так, заступниця представника уряду ФРН Ульріке Деммер заявила в середу, 29 квітня, що, за її даними, представники РФ не запрошені на церемонію.

Її слова викликало бурхливу реакцію в Росії, де обурилися таким рішенням. Інформацію масово поширили в ЗМІ. Відреагували і проросійські сили в Німеччині.

Росію не покликали в Берлін на 75-річчя закінчення війни

Депутат Бундестагу Вальдемар Гердт у коментарі газеті "ВЗГЛЯД" заявив, що в Європі нібито намагаються применшити роль Росії у Другій світовій війні, щоб країна не отримала додатковий іміджевий капітал.

"Це не перший раз, коли в Польщі, у Франції та інших місцях намагаються якось применшити роль Росії в цій війні. Може, це відбувається з міркувань, що запрошення на подібні церемонії дає Росії додатковий іміджевий капітал, який не хотілося б бачити можновладцям", – видав він.

Незабаром в Німеччині дали офіційне пояснення, пише РИА Новости.

"Це не буде церемонією в класичному розумінні, це буде покладання вінків, в якому візьмуть участь вищі представники виконавчої, законодавчої та судової влади країни, трансляція буде йти по телебаченню", – сказала представниця відомства президента, додавши, що "запрошені особи не беруть участі" в цій акції, в тому числі представники іноземних держав.

Співрозмовниця агентства додала, що раніше заплановані офіційні заходи в зв'язку з 75-ю річницею закінчення Другої світової війни в Європі було скасовано через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Бундестазі Німеччини запропонували скасувати санкції проти Росії, нібито щоб врятувати економіку під час пандемії коронавірусу.

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