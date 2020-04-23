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23 квітня • оновлено в 07:23
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Україна заблокувала в ООН скасування санкцій проти Росії: Кремль видав тираду

9.5т
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Україна заблокувала чергову маніпулятивну резолюцію Росії в ООН, яка передбачала ослаблення режиму санкцій у період пандемії коронавірусу.

Про це на сторінці Міністерства закордонних справ у Facebook повідомив міністр Дмитро Кулеба (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами глави МЗС, Росія 22 квітня запропонувала проєкт резолюції, яка повторювала суть іншого документа, відхиленого на початку квітня США, країнами ЄС, Україною і Грузією.

Україна заблокувала в ООН скасування санкцій проти Росії

Україна заблокувала в ООН скасування санкцій проти Росії

Він передбачав відмову від санкцій проти Росії нібито "заради забезпечення доступу всіх країн до продовольства і медикаментів в умовах пандемії".

Кулеба зазначив, що текст документа був дещо змінений, але це не вплинуло на його зміст.

"Україна не могла підтримати таку резолюцію", – сказав міністр і пообіцяв і далі блокувати російські резолюції про обмеження санкцій.

У постійному представництві РФ в ООН гнівно відреагували. На сайті з'явилася заява з нападками на Україну.

"Заблокувавши схвалення Генасамблеєю такого документа, ті, хто зробили цей крок, розписалися в небажанні відійти від політизованих підходів, фобій і вузькогрупових інтересів. Вони чітко продемонстрували, що звучать від них заклики до солідарності і допомоги країнам з обмеженими ресурсами для боротьби з коронавірусомне більше ніж пропагандистський прийом", – видали дипломати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 квітня Україна заблокувала проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН, в якій Росія під виглядом надання допомоги країнам із коронавірусом намагалася домогтися скасування санкцій.

  • У Росії відреагували на блокування їх маніпулятивної резолюції і видали гнівну тираду в бік України і Грузії, яка також виступила проти.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
ООН
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Pooh Vini
Pooh Vini
Банановая сверхдержава крутится и пищит как жаба на сковородке. Прикольно.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ч у б а т ы е, вам напомнит кто заблокировал проект резолюции против героизации нацизма? Вы и ваши хозяева. Это всё, что надо знать о к а к л а х...)))
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Бачурин Андрей, ты бы пошел с лопаты пожевал что ли? Ручная вроде и люди - но без мозгов! ))))
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