Росія заплатить: країни G7 встали на сторону України. Підсумкова заява

Лідери країн "Великої сімки" оголосили про підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми знову заявляємо про засудження незаконної анексії Криму і підтверджуємо нашу безперервну підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми зберігаємо нашу готовність допомогти Україні в реалізації її амбітної і необхідної програми реформ", - підкреслюється в спільному комюніке, опублікованому по підсумках саміту G7 в Канаді.

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Відзначається, що продовження санкцій проти РФ пов'язане з тим, що вона не виконує зобов'язань по Мінських домовленостях і не проявляє поваги до суверенітету України.

"Якщо того вимагатимуть наші дії, ми готові ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії", - заявили лідери країн G7.

Крім цього, в "Великій сімці" закликали Росію "припинити дестабілізуючі дії по підриву демократичних систем і згорнути підтримку сирійського режиму".

При цьому в G7 погодилися "продовжувати залучати РФ до вирішення регіональних криз і глобальних викликів".

"Ми і далі будемо підтримувати громадянське суспільство Росії і розвивати міжособистісні зв'язки", - йдеться в комюніке.

У той же час президент США Дональд Трамп відмовився підписувати комюніке за підсумками саміту G7.

Про своє рішення він повідомив у Twitter. Глава США назвав головною причиною "брехливі заяви" прем'єр-міністра Канади Дастіна Трюдо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на саміті Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму в тому, що він дозволив Росії окупувати український Крим.