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ПолітикаЕкономіка

"Росія з Україною!" Екс-регіоналка зганьбилася прокремлівською промовою

7.3тЧитати новину російською

Скандально відома екс-член Партії регіонів Олена Бондаренко нахабно заявила, що Україні ніколи не вдасться розірвати свої зв'язки з Росією і в будь-якому випадку доведеться жити разом з агресором (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більше того, вона цинічно зізналася в любові до держави, яка вже п'ятий рік веде кровопролитну війну на її Батьківщині. Свою божевільну промову колаборантка озвучила в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Протистояння на наших рідних землях. Земля, яку ми любимо. Ми сусідимо століттями і нікуди один від одного не подінемося! Росія з Україною! Тому в будь-якому випадку питання на майбутнє: як ми будемо жити разом? Всі ідіоти, які вважають, що може бути якась інша конструкція, - це ті мюнхгаузени, які нам розповідають казки, що можна взяти себе за хвостик, витягнути з болота і переставити в якусь іншу сторону. Є поняття географічної долі: ми поруч були, є і будемо!" - озвучила свої маразматичні міркування зрадниця України.

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"Зіпсував життя!" Скандальна екс-регіоналка злякалася скасування потягів у Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бондаренко бурхливо відреагувала на ініціативу міністра інфраструктури Володимира Омеляна скасувати залізничне сполучення України з Росією. Зокрема, колаборантка, перейшовши на істерику, заявила, що така ініціатива нібито зіпсує життя мільйонам українських громадян.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Олена Бондаренко
Місце
Росія
Об'єкт
Партія регіонів
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хорошо, что все больные и буйные в Россию свалили...
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Валевич Борис
Валевич Борис
Обезумевшая старуха, выдает свои желания за действительность. Рашке не простят ни Крыма ни Донбасса. Нам хоть с чертом лишбы от этой мордвы избавиться
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Россия и Украина обречены на на Мир и Дружбу,потому,как они есть единый народ. Кто с этим не согласен,а это нацисты, муйданутые, воры и прочая срань господня - будут утилизированы или подвергнуты лоботомии с последующей заменой мозга на нетоксичный.Фашизм не пройдет!!!
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Мартин Алекс, Вы или трусы наденьте или крестик снимите - тут во всех коментариях к новостям хохлы-дегенераты. А насчет лоботомии - фраза идеального фашиста. Фашизм не пройдет - у вас ворота узкие, не проходит? Ну так вы же расширяете. Будет у нас на востоке не один сосед, а десяток. Тогда поговорим.
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