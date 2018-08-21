"Росія з Україною!" Екс-регіоналка зганьбилася прокремлівською промовою

Скандально відома екс-член Партії регіонів Олена Бондаренко нахабно заявила, що Україні ніколи не вдасться розірвати свої зв'язки з Росією і в будь-якому випадку доведеться жити разом з агресором (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більше того, вона цинічно зізналася в любові до держави, яка вже п'ятий рік веде кровопролитну війну на її Батьківщині. Свою божевільну промову колаборантка озвучила в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Протистояння на наших рідних землях. Земля, яку ми любимо. Ми сусідимо століттями і нікуди один від одного не подінемося! Росія з Україною! Тому в будь-якому випадку питання на майбутнє: як ми будемо жити разом? Всі ідіоти, які вважають, що може бути якась інша конструкція, - це ті мюнхгаузени, які нам розповідають казки, що можна взяти себе за хвостик, витягнути з болота і переставити в якусь іншу сторону. Є поняття географічної долі: ми поруч були, є і будемо!" - озвучила свої маразматичні міркування зрадниця України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бондаренко бурхливо відреагувала на ініціативу міністра інфраструктури Володимира Омеляна скасувати залізничне сполучення України з Росією. Зокрема, колаборантка, перейшовши на істерику, заявила, що така ініціатива нібито зіпсує життя мільйонам українських громадян.